GialappaShow, Jake La Furia co-conduttore della quarta puntata

Nuovo appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, questa sera alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Tra le guest star Jovanotti , già co-conduttore della prima puntata, che torna con un cameo per tenere a battesimo la nuovissima docu serie su Gineprio , il personaggio portato alla ribalta da Ubaldo Pantani nella fiction Ultimo appuntamento. Gineprio è ormai famoso, lo riconoscono per strada e annovera tra i suoi fan nientemeno che Jovanotti, ma immancabilmente, anche alla fine della prima puntata della docuserie “sarà a posto così”.

È un inaspettato Jake La Furia il co-conduttore della quarta puntata, che segna il giro di boa di questa stagione, alle prese con ospiti, gag e stacchetti musicali, ad alto tasso di comicità.

Nella quarta puntata in prima tv

Maurizio Lastrico è invece l’ospite speciale di Vererrimo, la serie condotta da Silvia Toffanin, sotto cui si cela Brenda Lodigiani.

Ospite musicale è Motta, che emoziona tutti con una versione personale di Life on Mars di David Bowie, accompagnato magistralmente dai Neri per Caso e dal quartetto musicale GnuQuartet.

La sigla, diversa per ogni puntata, questa settimana è ispirata a Mission Impossible, e coinvolge come sempre tutto il cast.

Faranno irruzione in studio Pier Silvio Berlusconi, portato in scena da Ubaldo Pantani, per proporre nuovi ruoli in Mediaset a Jake La Furia, un’incontenibile Iva Zanicchi dietro cui si cela Giulia Vecchio, lo sceneggiatore e regista Kaskai Annanzi, nuovo personaggio di Toni Bonji, intervistato per l’occasione proprio da Jake La Furia. Jake è poi oggetto del desiderio di Bereguarda, la cantante interpretata da Brenda Lodigiani che si lamenta sempre delle sue sfortune sentimentali.

La presenza di Jake è infine l’occasione per mettere insieme un’ultima volta i giudici di X Factor: sarà infatti sul palco con Achille Lauro (Giovanni Vernia) e Francesco Gabbani (Ross).

Nuove puntate delle fiction più amate del GialappaShow: A’ Vicepreside con Michela Giraud, Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, L’avvocato D’Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo, con Gigi nei panni di Fabrizio Corona con nuovissimi e improbabili scoop, Ciak si Rigira con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri, il mindset guru Maicol Pirozzi aka Edoardo Ferrario, e il nuovo cult Radio GialappaShow, con Giulia Vecchio nei panni di Ema Stokholma.

E naturalmente, per le coppie ancora in gara…. riparte Pechino Expressssss!!

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.