Masterchef, rush finale: in 6 per conquistare la finale. Anticipazioni

La corsa verso la finale entra nel vivo: sfide decisive, prove estreme e un traguardo sempre più vicino. In una serata ad alta tensione, gli aspiranti chef entreranno nel tempio gastronomico del tristellato Giancarlo Perbellini, cimentandosi in una delle sfide più prestigiose della stagione. Tornerà anche l’iconica Green Mystery Box firmata Chiara Pavan, questa volta con un focus sullo spreco energetico. E a seguire, un Invention Test spietato che mette i cuochi davanti a sei ingredienti tra i più estremi di sempre

MasterChef Italia è in pieno rush finale. In cucina sono rimasti sei cuochi amatoriali: sono Alessandro, Carlotta, Dounia, Matteo R., Niccolò e Teo. Il traguardo tanto desiderato è ad un passo, ma ancora tutto è possibile per i concorrenti in Masterclass: in particolare, le prove messe a punto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - negli episodi di giovedì 19 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - sono le più attese e allo stesso tempo tra le più difficili di stagione. A fine serata, dopo un percorso pienissimo di ostacoli, approderemo alla formazione dei quattro finalisti di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

MasterChef Italia: la notte delle sfide estreme, dal Green Mystery Box ai tre stelle di Casa Perbellini Prima di arrivare agli scontri finali, però, i sei dovranno affrontare - sfide che saranno faticose, ma indimenticabili. La serata di giovedì 19 febbraio – dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si aprirà con il ritorno della chef Chiara Pavan e con la sua ormai iconica Green Mystery Box: nel corso di questa prova, sempre fedele e in linea con la filosofia di cucina sostenibile della chef, si terrà conto dello spreco energetico. Subito dopo, un Invention Test killer, con una cucinata che prevederà l’utilizzo di sei ingredienti tra i più estremi e pericolosi di sempre. A seguire i cuochi amatoriali potrebbero realizzare uno dei loro sogni più grandi: per l’ultima Prova in esterna di stagione, infatti, si apriranno le porte della cucina del tre stelle Michelin “Casa Perbellini 12 Apostoli”, straordinario tempio della cucina italiana nonché uno dei ristoranti più antichi del nostro Paese guidato, nel centro storico di Verona, dallo Chef Giancarlo Perbellini. Qui gli aspiranti MasterChef prepareranno alcuni dei signature dishes dei fornelli stellati di Perbellini, scoprendo tecniche e segreti davvero preziosissimi. Infine, arriverà il Pressure Test più inappellabile della stagione, quello che definirà la formazione che si presenterà allo start della serata finale di MasterChef Italia. Quali saranno, dunque, i cuochi amatoriali che ritroveremo giovedì 5 marzo nella notte più importante che porterà all’attesissima incoronazione del nuovo MasterChef italiano?

Quattro storie, un solo traguardo: il viaggio verso la finale di MasterChef Italia Giovedì prossimo, invece, appuntamento imperdibile per arrivare prontissimi all’ultimo capitolo di questa edizione. Giovedì 26 alle 21:15 sempre su Sky e NOW e sempre disponibile on demand arriva MasterChef Italia: 4 storie per la finale, una serata speciale che racconterà le storie e i percorsi dei quattro finalisti dentro e fuori il cooking show. A introdurre il racconto di questa serata speciale saranno proprio i tre giudici, dopodiché con delle interviste inedite - realizzate ad hoc per questo appuntamento speciale - i quattro finalisti ricorderanno e giudicheranno le sfide affrontate nella gara ripensando alle aspettative e agli obiettivi che avevano in mente ai Live Cooking; in più interverranno anche amici e parenti che parleranno del sogno di diventare chef anche da una dimensione più famigliare. Il tutto per ridisegnare in maniera precisa personalità dei 4 aspiranti MasterChef e per ripercorrere il loro percorso di profondo cambiamento e crescita davanti ai fornelli dello show.

MasterChef Magazine: un viaggio giornaliero tra ricette, tecniche e protagonisti della cucina Continua infine anche l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente



Dalle eccedenze alla solidarietà: MasterChef Italia e Last Minute Market insieme contro lo spreco Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

