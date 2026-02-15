Un luogo in cui la storia si respira ovunque e che deve il suo nome a Taras, figlio del Dio greco Poseidone: è Taranto la nona tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , l’antica Capitale della Magna Grecia che oggi viene denominata la “Città dei due mari” grazie alla sua posizione tra il Mar Piccolo e il Mar Grande. Nella puntata di domenica 15 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , lo chef Alessandro Borghese sbarca al cospetto del maestoso castello Aragonese e dei resti del Tempio Dorico per scoprire le origini di una cucina in cui il pesce non può che essere il protagonista.

La cucina tarantina è un mix unico di sapori che, nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, si muoverà in perfetto equilibrio tra tradizione pugliese e abbinamenti inconsueti. La zuppa alla tarantina, il polpo alla pignata, il risotto col pescato e le inconfondibili cozze sono solo alcune delle prelibatezze che si possono assaporare in questa perla sul Mar Ionio. Ma spesso portare in tavola un pesce di altissima qualità non è sufficiente a soddisfare una clientela sempre più esigente e raccontare la tradizione locale può significare rimanere in bilico tra il rigoroso rispetto dei sapori di una volta e la spinta all’innovazione. Lo Alessandro Borghese, dunque, è atteso da un compito tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante di pesce di Taranto vecchia

In questa tappa del viaggio di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", attesa per domenica 15 febbraio, i 4 locali in gara sono: "Tagii Restaurant" di Antonio; "Ristorante La Paranza" di Angelo; "In Rada Restaurant" di Emanuele; e "Gente di Mare" di Palma.

L’undicesimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non conosce sosta e, dopo essersi lasciato alle spalle Taranto, continuerà il suo tragitto verso la provincia di Modena, Reggio Calabria e Torino.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Le votazioni rimangono nascoste fino a quando i quattro ristoratori non si riuniscono allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono su ogni aspetto della gara. I voti dello chef Borghese, invece, vengono rivelati solo alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.

I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto , oltre alla quinta categoria , lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cucinare lo stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Taranto il ruolo da protagonista spetterà ai tubetti con le cozze , preparati rigorosamente con la cozza tarantina: il suo gusto unico, intenso e dolciastro, è dovuto alla presenza di molte sorgenti di acqua dolce nel Mar Grande e nel Mar Piccolo che lambiscono la città. In questa ricetta, emblema della tradizione gastronomica locale, il formato di pasta corta si sposa perfettamente con il condimento perché con una sola cucchiaiata si riesce a gustare contemporaneamente pasta, cozze e sugo.

Le regole restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “ dieci ” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che per prima cosa non rinuncia alla scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

EPISODIO 9 – IL MIGLIOR RISTORANTE DI PESCE DI TARANTO VECCHIA

· Antonio per Tagii Restaurant, locale all’entrata del centro storico e poco distante dai più rilevanti siti di interesse, con affaccio vista mare e due vetrine di pesce fresco dove il cliente può apprezzare la materia prima. Il ristorante ha uno stile sobrio: il pavimento bianco contrasta con i tavoli scuri e la en place è semplice, senza l’aggiunta di dettagli superflui. Aperto tre anni fa da Antonio, propone una cucina esclusivamente di pesce fresco, locale e selezionato, legata ai sapori tradizionali;

· Angelo per il Ristorante La Paranza, elegante e curata location nel cuore della Città Vecchia a pochi passi dalla spiaggia, con un accogliente dehor e salottini esterni fronte mare. Tovaglie bianche, piatti decorativi alle pareti e luci calde creano un ambiente raffinato ma rilassante. Angelo, titolare e responsabile di sala, propone una cucina tipica al passo con i tempi e un menu che affonda le sue radici nella tradizione ma si apre alle nuove interpretazioni, nel pieno rispetto della materia prima;

· Emanuele per In Rada Restaurant, locale accogliente nel centro storico con pareti bianche, travi in legno sul tetto, mise en place total white e sala panoramica con vista sul Mar Piccolo. Emanuele, titolare e gestore del ristorante dal 2018, propone una cucina di mare, tradizionale tarantina ed “esperienziale”, aggiungendo ai piatti di pesce un ingrediente profumato per renderli freschi ed originali;

Palma per Gente di Mare, ristorante collocato di fronte al celebre ponte di pietra che collega l’isolotto con la Città Nuova. Il locale che Palma gestisce con la sua famiglia proprio sul ponte possiede uno splendido affaccio nel quale è possibile mangiare. La cucina è tradizionale e i sapori sono quelli di una volta, delle tradizioni familiari e delle eredità materne.