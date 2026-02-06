Hanno detto addio a MasterChef Italia ma sono fieri del loro percorso: davanti alle difficoltà hanno stretto i denti e hanno risposto con il sorriso, il primo tra camicie colorate, danze haka e improvvisazioni all’armonica, la seconda con travolgente ironia. Arricchiti dalla prova multiculturale con Chef Jessica Rosval e le tirocinanti del ristorante Roots di Modena, sono tornati a casa: Jonny sempre pronto a cucinarsi una buona bistecca, e Dorella a concedere selfie, anche nei luoghi più impensati