Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

Eliminate Georgina e Vittoria: "A MasterChef abbiamo svelato il nostro lato più umano"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Il viaggio del sesto appuntamento con lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è iniziato con una insidiosissima Red Mystery Box ed è finito con l’uscita di scena di Georgina e Vittoria. Tra ricordi, sogni e progetti, davanti ai microfoni di Sky TG24 Insider, le due concorrenti hanno raccontato la gioia per essere riuscite ad arrivare fin qui, ma soprattutto l’orgoglio (e la sorpresa) di aver mostrato il loro lato più sensibile e umano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ