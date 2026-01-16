Il viaggio del sesto appuntamento con lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è iniziato con una insidiosissima Red Mystery Box ed è finito con l’uscita di scena di Georgina e Vittoria. Tra ricordi, sogni e progetti, davanti ai microfoni di Sky TG24 Insider, le due concorrenti hanno raccontato la gioia per essere riuscite ad arrivare fin qui, ma soprattutto l’orgoglio (e la sorpresa) di aver mostrato il loro lato più sensibile e umano
