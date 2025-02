4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta di Treviso

E' Treviso l’ottava tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 9 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef indaga le tradizioni culinarie di una vera e propria perla gastronomica tutta da scoprire, custodita nel cuore della Pianura Padana veneta

Città dalle origini antichissime, circondata da borghi pittoreschi e lambita da più fiumi: è Treviso l’ottava tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 9 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese indaga le tradizioni culinarie di una vera e propria perla gastronomica tutta da scoprire, custodita nel cuore della Pianura Padana veneta.

le anticipazioni

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, i palazzi storici e le ville antiche si alternano ai ristoranti tipici trevigiani, dove gustare un aperitivo a base di cicchetti o assaggiare prelibatezze locali. Sarde in saor, bigoli, baccalà e oca bianca testimoniano una ricchezza gastronomica unica, che culmina nella speciale varietà locale di radicchio rosso, dall’inconfondibile sapore amaro e versatile. Tra i nuovi metodi di cottura dei moderni osti e le tradizioni secolari delle vecchie generazioni, molti sono i giovani che portano avanti la tradizione enogastronomica locale, e proprio tra questi lo chef Alessandro Borghese compie il suo compito di questa settimana: dovrà, infatti, eleggere il miglior ristorante under 40 di Treviso. Nell’ottava puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, i 4 ristoranti in gara sono “Antica Torre” di Tommaso, “Al Bassanello” di Alberto, “Porta San Tomaso” di Michele e “Bastian Osteria” di Simone.

