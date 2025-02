4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta di Trani.

Nella settima puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” - attesa per stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - i 4 ristoranti in gara sono “Babalù” di Maurizio, “Terradimare” di Deborah, “Ristorante Pelledoca” di Carlo e “Memento Ristorante” di Domenico

Antico crocevia di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente dove passato e presente ancora oggi si mescolano: è Trani la settima tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nell’episodio di domenica 2 febbraio, i n esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , chef Alessandro Borghese indaga le tradizioni culinarie di una delle città d’arte più caratteristiche del Meridione, che attrae migliaia di turisti grazie alla sua suggestiva cattedrale affacciata sul mare e all’imponente castello svevo di Federico II.

aLLA SCOPERTA DEL MIGLIOR RISTORANTE DEL CENTRO STORICO DI TRANI

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, la ricchezza storico-artistica della “perla” dell’Adriatico si riflette nella sua proposta gastronomica, sintesi perfetta della cucina di mare e di terra: dai rinomati prodotti ittici ai piatti semplici della tradizione come fave e cicoria, cime di rapa e riso patate e cozze. In città le trattorie s’alternano ai ristoranti gourmet e il pesce fresco si mescola allo street food, chi meglio di Chef Alessandro Borghese può quindi eleggere il miglior ristorante nel centro storico di Trani?

Nella settima puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” - attesa per domenica 2 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - i 4 ristoranti in gara sono “Babalù” di Maurizio, “Terradimare” di Deborah, “Ristorante Pelledoca” di Carlo e “Memento Ristorante” di Domenico.

Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa ispeziona attentamente la cucina per controllare che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La temibile valutazione continua poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I partecipanti prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata ma piatto comune delle quattro tavolate. Questa settimana la sfida verterà sulla regina della cucina pugliese, le orecchiette, un formato di pasta versatile che si adatta a qualsiasi condimento.

I giudizi sulla gara rimangono segreti finché i quattro ristoratori non tornano a sedersi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri voti e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. E così dalla somma dei voti emerge il vincitore della puntata, che potrà esporre l’inconfondibile “bollino” #Ale4Ristoranti a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Il decimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non si ferma: la settimana prossima l’iconico van nero continuerà a percorre la penisola da nord a sud e farà tappa sulla riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con l’attesissima special guest Lillo.