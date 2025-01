4 Ristoranti, Chef Borghese alla scoperta Viterbo. Anticipazioni

Viterbo in tavola: Borghese alla scoperta delle osterie



La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia celebra la storia della città di Viterbo raccontando un’offerta gastronomica unica. Nonostante l’influenza delle regioni limitrofe - Umbria e Toscana – e della vicinissima Roma, la cucina viterbese propone con fierezza i prodotti tipici del territorio e i piatti semplici di una volta, magari poveri ma di sicuro gustosissimi: il fieno di Canepina, i funghi, il coniglio, i lombrichelli, la zuppa di ceci e castagne, solo per citarne alcuni. In una cornice medievale da favola, le vecchie osterie dall’atmosfera casalinga s’alternano ai ristoranti più moderni, ma le innovazioni della nuova leva di ristoratori hanno davvero spazzato via le ricette di una volta? Lo scoprirà Chef Alessandro Borghese, che arriva nel capoluogo della Tuscia con il compito di eleggere la miglior osteria dentro le mura di Viterbo. In questa tappa della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 26 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Osteria Moderna” di Luca, “Il Labirinto” di Valentina, “Ristorante Tre Re” di Eleonora e “Hosteria Dal Sor Bruno” di Bruno.