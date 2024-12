4 Ristoranti, stasera Alessandro Borghese è a Lampedusa

In questo seconda tappa di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", lo chef ci porta alla scoperta del miglior ristorante dell'isola siciliana, tra natura, mare e pesce fresco. Appuntamento domenica 29 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming

È Lampedusa la seconda tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , nell’episodio in onda domenica 29 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Lo chef Alessandro Borghese va alla scoperta delle tradizioni culinarie di un territorio a metà tra due continenti, continuando così a festeggiare il decimo compleanno delle sue sfide iconiche.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia si incontrano così natura, spiagge e mare, tutto a far da sfondo alle ricette della tradizione locale che custodiscono l’intensità della cucina mediterranea e omaggiano l’ingrediente principe di questo territorio, il pesce: cous cous, pasta con le sarde, spaghetti alla bottarga, cernia alla lampedusana sono solo alcuni dei piatti che, grazie all’incessante lavoro dagli appassionati pescatori dell’isola, costituiscono la tradizione culinaria dell’isola che ha come protagonista indiscusso un pescato sempre fresco. Chef Alessandro Borghese arriva sull’isola con un compito non semplicissimo: eleggere il miglior ristorante di Lampedusa Nella seconda puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 29 dicembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go , i 4 ristoranti in gara sono “ U’ Calacciuni ” di Rossella, “ Le mille e una notte ” di Rossella, “ Il Balenottero ” di Angela e “ Portu ‘Ntoni ” di Maria Concetta.

Lampedusa è la parte più meridionale dell’Italia ma è più vicina all’Africa che alla Sicilia, non a caso ha una storia millenaria alle spalle, scritta praticamente in tutte le lingue: vi sono passati i greci, i fenici, gli arabi, i romani. Oggi vanta una delle spiagge più belle d’Italia, la famosissima Isola dei Conigli che è la casa di una particolare specie di tartaruga, la caretta caretta.

Le regole non cambiano

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto particolare in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella particolare puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto: a Lampedusa non potranno che sfidarsi sul vero piatto tipico della cucina dell’isola, il sugo di triglie.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Il decimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, dopo Lampedusa, proseguirà il suo percorso lungo tutta la penisola passando per Carrara, Canavese (Piemonte), Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.