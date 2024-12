Masterchef, stasera si chiudono le selezioni e si forma la Masterclass

I giudici Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli chiamati alle ultime decisioni su chi entrerà nella cucina di Masterchef. Con la chef Chiara Pavan. Attesa per gli inediti blind test. Giovedì 19 dicembre alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand

Nel corso della prima serata, già 6 persone hanno realizzato il proprio sogno di indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Ora, a MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) , altri cuochi amatoriali potranno giocarsi la loro preziosissima chance: nel corso della seconda serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, attesa per giovedì 19 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , il trio di giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli conoscerà nuovi aspiranti chef, assaggerà e valuterà i loro piatti e deciderà se meritano di entrare nella Masterclass.

A seguire ci sarà poi il temutissimo Blind Test, la prova al buio (per i giudici) e a sorpresa (per i cuochi). Nel corso di questa seconda, decisiva fase di selezione, ciascun giudice radunerà i cuochi amatoriali a cui ha detto di no nel corso del Live Cooking, rispetto ai due “sì” ricevuti dai colleghi: mentre il giudice ancora da convincere sarà nel backstage – da dove potrà sentire quel che succede ai fornelli senza però vedere nulla – gli aspiranti componenti della Masterclass si sfideranno a coppie con soli 15 minuti a disposizione, quindi il giudice avrà solo il proprio gusto per valutare la riuscita o meno del piatto. Solo dopo l’assaggio il giudice potrà prendere la sua decisione, premiando il piatto migliore valutato solo grazie ai suoi sapori.

La serata, infatti, si aprirà con gli ultimi Live Cooking, per i quali tornerà la Chef Chiara Pavan – 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta – che, in qualità di “vedetta” dei tre giudici, supporterà gli aspiranti componenti della Masterclass assistendo alla prima fase di preparazione del piatto e spronandoli soprattutto contro sprechi, disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro.

Verso il grembiule bianco

Chi supererà il Blind Test - al termine degli episodi di giovedì 19 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go - avrà il proprio grembiule bianco e un posto nella Masterclass di quest’anno; chi non ce la farà, invece, dovrà tornare a casa. Però attenzione, perché in qualsiasi momento i giudici potranno cambiare le regole del gioco: cosa devono aspettarsi i cuochi amatoriali?

Masterchef Magazine

E da venerdì 20 dicembre, tutti i giorni alle ore 19.35, torna sempre su Sky e NOW anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina e i fedelissimi di MasterChef: in questa prima settimana, ogni giorno conosceremo meglio alcuni dei cuochi amatoriali in gara in questa edizione.