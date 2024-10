X Factor, stasera il secondo live con ospite Gaia. Le anticipazioni

Due manche di cover per gli artisti di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi. In conduzione Giorgia. Dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Ospite Gaia

Nella diretta di giovedì 31 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Gaia, ospite del secondo Live: una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, dopo aver iniziato l'anno con il singolo “Tokyo” al primo posto nelle radio italiane e conquistato la primavera con “Dea Saffica”, è stata l'assoluta protagonista dell'estate con “Sesso e Samba” in coppia con Tony Effe, al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificata 3 Platino. A coronare questi importanti risultati, Gaia è stata anche proclamata “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.