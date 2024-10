Alforno, al via il viaggio nel mondo del bakery in prima tv su Sky Uno

Renato Bosco, Stefano Cavada e Andrea Tortora, esperti della panificazione e dei lievitati, ci conducono in un viaggio nel mondo del bakery. L’inedito format culinario alla scoperta delle specialità da forno, prodotto da Food Media Factory e Level 33, andrà in onda, in prima tv assoluta, dal 28 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, su Sky Uno e in streaming su NOW

La bakery-mania è un trend in costante crescita e una passione che coinvolge sempre più persone. Per tutti coloro che amano mettere le mani in pasta e cimentarsi in preparazioni dolci e salate è in arrivo Alforno , il nuovo cooking show dedicato al mondo del bakery. L’inedito format culinario che ci condurrà in un viaggio gustoso alla scoperta delle specialità da forno, prodotto da Food Media Factory e Level 33, andrà in onda, in prima tv assoluta, dal 28 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, su Sky Uno e in streaming su NOW.

Preparare un impasto soffice e un pane croccante richiede esperienza, competenza e… qualche immancabile trucchetto del mestiere. Ma niente paura, nella cucina di Alforno i padroni di casa sono tre qualificati professionisti del settore, che per l’occasione vestiranno i panni inediti di conduttori e giudici: il re della pizza contemporanea Renato Bosco, il divulgatore enogastronomico Stefano Cavada e il perfezionista della pasticceria e dei lievitati Andrea Tortora. Tre originali scuole di pensiero e tre modi differenti di interpretare impasti e farciture, che condurranno gli spettatori nel mondo del bakery tra ricerca, contemporaneità e tradizione.

#TeamDolce o #TeamSalato?

Qualsiasi sia il tuo peccato di gola con Alforno - in prima tv assoluta, dal 28 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì, alle 18.50, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - troverai la ricetta capace di farti venire l’acquolina in bocca. In ciascuna puntata, infatti, un concorrente si cimenterà nel suo personale best of e proporrà una ricetta dolce e una salata, tutte accomunate da due elementi: l’impiego del lievito e la cottura in forno. Nella cucina dell’inedito cooking show, dunque, si alterneranno i food creators Diletta Secco, Sara Brancaccio, Tamara Mitrangolo, Giovanni Castaldi e Mirko Tassin, affiancati dai tre esperti. Grazie alle tips tecniche sulla pasticceria di Andrea Tortora, i consigli operativi di Renato Bosco sul salato e l’affiancamento passo passo di Stefano Cavada, le ricette risulteranno facilmente replicabili anche a casa. Al termine delle puntate, poi, ecco l’insindacabile verdetto dei giudici che, dopo l’assaggio, assegneranno a ciascun concorrente il grembiule color blu per il dolce o color beige per il salato, in base al piatto che è stato più apprezzato.

pronto a indossare il grembiule e dimostrare di che impasto sei fatto?

Non resta che mettere le mani in pasta e accendere il forno, Renato Bosco, Stefano Cavada e Andrea Tortora sono pronti a svelare i segreti della panificazione, le alchimie degli impasti e le migliori tecniche di realizzazione e di cottura. Per gli spettatori di Alforno l’universo del bakery non avrà più segreti… sei pronto a indossare il grembiule e dimostrare di che impasto sei fatto?