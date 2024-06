4 matrimoni, sfida tra spose romantiche nel quinto episodio

Matrimonio fa rima con romanticismo, e non c’è occasione migliore delle nozze per costruire una giornata che sia una vera esplosione di sentimenti. Cerimonie dal sapore poetico, schedule stilati in modo tale che il pathos sia crescente minuto dopo minuto per culminare nel taglio della torta: ci sono spose che organizzano il proprio matrimonio con questo spirito iper-romantico, che dall’abito all’arredo fino alle sorprese per gli invitati non hanno regole al di fuori di sentimenti ed emozioni. Quanto in là ci si può spingere quando si vuole organizzare un matrimonio che sia davvero romantico ma non sdolcinato? Come si può rendere il giorno del matrimonio ancora più romantico? Bastano strascichi e cuori dappertutto per rendere romantica una cerimonia? Queste le domande che si pone questa settimana Costantino Della Gherardesca nel nuovo episodio di Quattro Matrimoni, in arrivo domenica 30 giugno su Sky e in streaming solo su NOW.

Spazio alle emozioni Il nuovo capitolo dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia avrà un solo filo conduttore: l’acceleratore premuto sulle emozioni. In gara, infatti, ci sono quattro spose che puntano a organizzare letteralmente una giornata da favola: sono Nadia, 28 anni, Spinimbecco (Verona); Laura, 34 anni, Castel Goffredo (Mantova); Claudia, 31 anni, Pozzallo (Ragusa); Carmela, 32 anni, Francavilla al Mare (Chieti).

LA FORMULA DELLA GARA Immutato il meccanismo di gara: le quattro spose romantiche vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre, al termine delle cerimonie le “ospiti” danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più spietati. Davanti al suo schermo, seduto sul suo divano, Costantino guarderà e commenterà le immagini delle cerimonie romantiche fino a quando, completate le quattro cerimonie, non accoglierà le spose per la resa dei conti: solo allora potranno dire ad alta voce i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal prestigioso bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. Come da tradizione, al termine dell’episodio – domenica 30 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – davanti alle spose e a Costantino arriverà la limousine coi vetri oscurati con a bordo solo uno sposo, il marito della sposa over vincitrice. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata ci sarà il premio di una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.