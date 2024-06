Audizioni X Factor 2024, aperti i casting: come partecipare

Le Audizioni di X Factor ripartono e sarà possibile incontrare i giudici e ascoltare in anteprima gli aspiranti concorrenti per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Le registrazioni si svolgeranno il 16 e il 17 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano e partecipare è semplicissimo. Scopri come fare

Assistere dal vivo alle registrazioni delle Audizioni di #XF2024 per incontrare i giudici, ascoltare in anteprima i nostri nuovi aspiranti concorrenti e dare loro tutto il vostro supporto, è facile. Scopri come fare qui di seguito.

La nuova attesissima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, accende i motori insieme a Giorgia , al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show, e una giuria del tutto inedita composta da Manuel Agnelli (alla sua sesta edizione), e le new entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi . Con loro, un esercito di aspiranti popstar pronto a sfidarsi per conquistare un posto sull'ambitissimo palco di XF ( LO SPECIALE ).

In caso di minori, il genitore o delegato che accompagnerà il minore di 18 anni. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti.

La disponibilità dei posti è limitata



Affrettati a prenotare il tuo e non lasciarti scappare l’opportunità di incontrare i giudici e ascoltare in anteprima gli aspiranti concorrenti: il vincitore della prossima edizione di X Factor sarà proprio uno dei tanti artisti pronti a calcare il palco in quei giorni!

Informazioni utili

La mail con la richiesta dei posti non è da ritenersi valida come conferma definitiva. In caso di disponibilità seguirà mail di convocazione. I posti si intendono prenotati, non assegnati. L’assegnazione avverrà a riempimento secondo l’ordine di arrivo e la procedura verrà gestita dal personale di sala. È richiesta la permanenza per tutta la durata della registrazione e non sarà possibile uscire prima degli orari indicati per non compromettere l'esito della stessa. Vi aspettiamo all’Allianz Cloud di Milano per le giornate di Audizioni. I nostri nuovi aspiranti concorrenti hanno bisogno di tutto il vostro supporto, del vostro entusiasmo e di tantissimi applausi!