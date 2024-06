Condotto dal volto della mixology italiana nel mondo Patrick Pistolesi, il format propone un tour alla scoperta dei drink dell'estate, in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione dei grandi classici. Dal 17 giugno dal lunedì al venerdì su Sky e in streaming su NOW. Sempre disponibile anche on demand

L’estate si avvicina e arriva un nuovo programma tutto da assaporare: dal 17 giugno è tempo di “ Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano ”, in prima tv dal lunedì al venerdì su Sky e in streaming su NOW . Condotto dal volto della mixology italiana nel mondo Patrick Pistolesi , il format, ideato e prodotto da Hub4Brand con Level 33 , propone un tour alla scoperta dei drink dell'estate , in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione dei grandi classici.

Dalla miscelazione agli abbinamenti gastronomici



In dieci puntate - dal 17 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; il meglio della settimana andrà in onda con uno speciale il sabato mattina, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW - Pistolesi condurrà un viaggio che, tra terrazze panoramiche e giardini urbani, assapora il momento preferito dagli Italiani, l'aperitivo. Si parte da Roma e da Milano, centri di sperimentazione della mixology italiana e vivaci piazze dell’aperitivo, per svelare tutti i segreti del bartending contemporaneo.



Con “Cocktail Tour” le serate estive avranno un sapore e un profumo inedito, alla scoperta delle tendenze del momento, insieme alla riscoperta dei grandi classici: il perfetto bilanciamento per un Negroni a regola d’arte, l’alchimia da ricercare per non sbagliare un Dry Martini, ma anche i sapori inediti dati dall’accostamento del bergamotto, con lo zenzero, il lemongrass e i fiori di sambuco del Prisma, e l’insolita dolcezza del Natsu con le note di lampone e marshmallow.

La drink list di Cocktail Tour comprende ricette della tradizione come Negroni, White Lady, Bramble, French 75, Dry Martini, insieme a formule innovative quali Ga-ri-bawl-dee, Lotus, Prisma, Canova e Natsu.