Concerto Radio Italia Live il 15 maggio a Milano

Torna RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO , il più grande evento gratuito di musica live in Italia! Nel 2024 doppio appuntamento: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno. Presenting Partner dei due concerti è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana.

le novità e dove vederlo

Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Radio Italia Live - Il Concerto Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 14 maggio, infatti, sarà disponibile la sezione "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music.