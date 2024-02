I nuovi episodi sono in onda giovedì 22 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. In gara sono rimasti in 5: Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara

Cinque cuochi amatoriali in gara a MasterChef Italia : sono Antonio , Eleonora , Michela , Niccolò e Sara . Mancano pochissime prove al traguardo finale, che ormai si intravede sempre più nitidamente all’orizzonte, ma prima di giungere alla tanto agognata meta sul loro percorso ci sono ancora sfide e imprevisti, sempre dietro l’angolo. In particolare, le ultime prove studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - negli episodi di giovedì 22 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - sono le più complicate e allo stesso emozionanti, a comporre una serata che per loro sarà indimenticabile.

· Sara , laureata e impiegata 24enne di Montalto Pavese (Pavia), ragazza sensibile e amante dei dolci, che in Masterclass non si è mai risparmiata, lavorando sempre a testa bassa e con grande passione, mostrando e superando anche le sue insicurezze.

· Niccolò , nato in Germania 26 anni fa e oggi residente a Ravenna, è un neolaureato in Medicina con 110 e lode ma si è appassionato alla cucina proprio durante gli studi da fuorisede a Bologna, che ha lasciato il segno per la simpatia e la battuta sempre pronta;

· Eleonora , 27enne di Livorno che oggi lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti tanto da spostare i propri limiti sempre un po’ più in là;

Un altro grande ospite sarà protagonista di un Invention Test dedicato agli ingredienti multietnici: in Masterclass arriverà lo chef 31enne Mory Sacko , 1 stella Michelin al ristorante parigino “MoSuke”, da molti considerato astro nascente della cucina francese nonché volto televisivo in Francia.

Come detto, gli episodi di giovedì 22 febbraio – dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – saranno per i cuochi amatoriali davvero indimenticabili. Per la prima volta, infatti, si apriranno per loro le porte della cucina di un ristorante tre stelle Michelin: gli aspiranti chef potranno infatti cucinare ai fornelli dello straordinario ristorante Uliassi , dello chef Mauro Uliassi , a Senigallia (Ancona), per quella che è la prova in esterna più impegnativa ed emozionante, il primo vero traguardo della stagione.

Si rinnova l'impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione "Food Waste Management System" da Bureau Veritas.



