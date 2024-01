4 Ristoranti fa tappa in Sardegna. Tutte le anticipazioni

L’iconico van di chef Alessandro Borghese percorrerà la magica Costa Orientale della Sardegna, tra le cime del Gennargentu e le acque cristalline del Mar Tirreno, per scoprire una terra ricca di tradizioni culturali e gastronomiche. Chi sarà il miglior ristorante della costa dell’Ogliastra? Scoprilo domenica 14 gennaio in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Nuraghi e tombe dei giganti si susseguono nei paesini dai nomi incantati, mentre lo sguardo corre tra mare e montagna: è l’Ogliastra la quinta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti (LO SPECIALE). Nella puntata in onda domenica 14 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l’iconico van di chef Alessandro Borghese percorrerà la magica Costa Orientale della Sardegna, tra le cime del Gennargentu e le acque cristalline del Mar Tirreno, per scoprire una terra ricca di tradizioni culturali e gastronomiche.

Tra un tuffo nelle acque cristalline e una passeggiata nella macchia mediterranea Soprannominata “l’anfiteatro sul mare”, l’Ogliastra è soprattutto una zona di centenari: qui, infatti, si vive benissimo e molto a lungo. Nessun incantesimo, forse il segreto di questa longevità è custodito proprio in ciò che si mangia, grazie a materie prime eccezionali e ricette antiche: dal maialino allo spiedo alla carne di capra, dai malloreddus ai culurgiones. Con un territorio così ricco a disposizione, nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, resta solo da decidere se tenere separati i sapori marini dai prodotti dell’entroterra o se mescolare le due anime come in una pozione magica, per dar vita a piatti strettamente tradizionali o rivisitati con modernità e innovazione. Tra un tuffo nelle acque cristalline e una passeggiata nella macchia mediterranea, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante della Costa dell’Ogliastra. Nella nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – in onda domenica 14 gennaio, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in gara sono “Sa Cadrea” di Emanuela, “Ristorante Abba ‘E Murta” di Carla, “Al Porticciolo” di Francesca e “Incontro di Vino di Carpe Diem” di Teresa. approfondimento 4 Ristoranti a Ravenna, vince la Trattoria Al Cerchio di Letizia