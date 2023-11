GialappaShow, da Claudio Santamaria a Stefano Rapone

Nella settima puntata della seconda edizione di GialappaShow (in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno), il Mago Forest era affiancato da Rose Villain. I momenti clou della serata nei video

Nella settima puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ad affiancare il Mago Forest alla conduzione questa volta c’è stata Rose Villain. Mattatore della puntata, Claudio Santamaria, che prima diventa il “meditatore culturale” del Mago Forest, traducendo le sue battute dall’italiano all’inglese, poi duetta sul palco con i Neri per Caso.

Annalisa, interpretata da Brenda Lodigiani, porta lo scompiglio sul palco di GialappaShow

Annalisa, alias Brenda Lodigiani, torna sul palco più carica che mai. “Quando arriva Annalisa i ghiacciai smettono di ritirarsi e le reti si riempiono di tutti i tipi di pesci” esordisce la cantante senza remore. Una scarica di adrenalina da cui trae benefici effetti anche tutto il popolo delle RSA.

Claudio Santamaria si esibisce con i Neri per Caso in “Englishman in New York” di Sting

Nella 7ª puntata di GialappaShow Claudio Santamaria duetta sul palco con i Neri per Caso sulle note di “Englishman in New York” di Sting. Una versione del tutto inedita che conquista il favore anche di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, inizialmente scettici sulle doti canore dell’attore.

Stefano Rapone, nei panni di Galeazzo Italo Mussolini, illustra i punti del suo premierato moderno