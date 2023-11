Love and the City, al via il ciclo di film all'insegna dei sentimenti

A partire dal 27 novembre, ogni lunedì alle 21.15, arriva su Cielo “Love and the City”, la rassegna si concentra su quelle storie dove le grandi città non fungono solo da sfondo, ma si trasformano in vere e proprie co-protagoniste, osservatrici silenziose ma partecipi di relazioni che sbocciano, vite che si stravolgono, e desideri che si realizzano. Ad ogni appuntamento, “Love and the City” vi permetterà di immergervi in un nuovo paesaggio e di appassionarvi ad amori senza tempo.

Un Amore a 5 Stelle

New York sarà la prima tappa di questo viaggio, partendo dalla commedia romantica ‘’Un Amore a 5 Stelle’’ del 2002 di Wayne Wang. Il film vi farà varcare le porte del lussuoso Waldorf-Astoria Hotel di Manhattan, dove una splendida Jennifer Lopez veste i panni di una cameriera originaria del Bronx che si innamora di un facoltoso e affascinante cliente dell’alta borghesia, interpretato da Ralph Fiennes.