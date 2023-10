Torna dal vivo la musica sul palco dell’X Factor Arena e inizia la sfida tra i 12 concorrenti in gara, tre per ogni giudice. A condurre lo show Sky Original prodotto da Fremantle, Francesca Michielin. Super ospite del primo Live, Laura Pausini. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Si parte in diretta stasera giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, con i Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle e la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan . Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. A condurre lo show Francesca Michielin che non vede l'ora di cominciare ricordandoci che la musica "deve sempre parlare al di là delle sovrastrutture, la musica è sempre centrale". In occasione della conferenza stampa milanese, la conduttrice ha dichiarato di aver sentito "voci e timbri molto potenti, ma altrettanto fragili, vedo tanti diamanti più o meno grezzi"...A noi non resta che scoprirli, puntata dopo puntata. A partire da oggi!

la gara entra nel vivo

Per i quattro giudici, quest’anno, il compito è più impegnativo e stimolante che mai: saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. Sin da subito, dal primo Live Show, durante il quale, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.