Con la puntata di stasera arriva il secondo e ultimo appuntamento con i Bootcamp che sono stati registrati questa estate. L'appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Dopo le scelte di Fedez e Dargen D’Amico impegnati sette giorni fa con i loro Bootcamp nell’episodio di X Factor 2023 ( SCOPRI LO SPECIALE ) di questa sera in onda su Sky e in streaming su NOW, tocca ad Ambra e Morgan. Anche loro dovranno individuare il proprio quintetto di concorrenti che accede all’ultima fase di selezione, quella degli Home Visit.

Il primo concorrente è Andrea Settembre , che propone una rivisitazione del brano End of the Road di Noga Erez . Alla fine dell'esibizione Dargen, che esalta il controllo e il timbro vocale del ragazzo, decide con rapidità: " Si accomodi! "

Prima di proseguire con la gara, la conduttrice Francesca Michielin canta la cover di Un'estate fa di Franco Califano , colonna sonora dell'omonima serie tv che dal 6 ottobre andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic e in streaming solo su Now

Arriva il momento dello step più duro, i Bootcamp, che sono stati registrati in estate. Tra switch di sedie e colpi di scena Fedez e Dargen formano le proprie squadre di 5 concorrenti. Non manca neppure l'esibizione della conduttrice Francesca Michielin, che incanta il pubblico sulle note di Un'estate fa e ricorda la messa in onda della serie Sky Original dall'omonimo titolo, il 6 ottobre.

Alla destra del giudice, gli altri tre “colleghi” non operativi in quel momento potranno commentare – più o meno silenziosamente – le scelte compiute e valutare le prime strategie; alla sinistra, le ambitissime 5 sedie da riempire con i concorrenti promossi: nessuno di questi sarà però al sicuro, fino all’ultima esibizione potranno essere effettuati dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui un concorrente potrà sedersi al posto di un altro fino all’ultimo respiro.

Come è oramai consuetudine, ciascuno dei due sarà seduto da solo al tavolo e accoglierà i 12 componenti inseriti nella propria squadra con l’inedito meccanismo svelato nell’episodio precedente secondo il quale, per la prima volta nella storia di X Factor, ognuno dei giudici ha composto personalmente la propria squadra.

Dove vedere X Factor

Al termine di questo secondo Bootcamp, atteso per questa sera, giovedì 12 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ognuno dei 4 giudici avrà scelto il proprio quintetto da portare alle Home Visit, che saranno al centro dell'episodio del 19 ottobre, ultimo step prima dei Live Show di X Factor 2023 in arrivo dal 26 ottobre in diretta sempre su Sky e NOW.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

