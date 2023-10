Il talk con Costantino della Gherardesca a Sky 20 anni

Parlando di Pechino Express, lo show di cui da anni è volto (che tornerà prossimamente su Sky e in streaming su NOW), ha dichiarato: “È un programma corale per forza di cose. C’è molta preparazione ma c’è anche molto lavoro fatto in loco perché le cose più divertenti le troviamo lì e sono realtà sociale, contemporanea, leggera, frivola. Tutte queste cose si scoprono solo quando sia arriva lì”. E ancora: “L’intrattenimento è sempre legato alla cultura del posto, non c’è mai un gioco o una missione che non abbia a che fare con un’usanza locale, un fenomeno pop”, ha raccontato.

UN'AVVENTURA CHE GLI HA INSEGNATO TANTO

Quella di “Pechino Express” per lui è un’avventura che lo ha portato in giro per il mondo, conoscendo nuove culture e avendo la possibilità di fare esperienze fuori dal comune: “Grazie a questo programma ho imparato tanto ma anche fatto cose inimmaginabili: in Indonesia, ad esempio, ho mangiato un pipistrello che non potevamo far mangiare al cast per motivi di assicurazione, ma a Java mangiano i pipistrelli per curare l’asma e io da asmatico ho raccontato questa tradizione antica con leggerezza”, ha concluso.

