X Factor prima puntata, sui social è il contenuto più commentato

Protagonisti assoluti della serata proprio loro, i tanti artisti che vogliono pian piano farsi scoprire da giudici e pubblico, tutti con la speranza di conquistare un posto per i Live Show. Tra questi hanno catalizzato l’attenzione: Matteo Alieno, giovane cantautore che ha proposto una versione molto toccante di “Io Non Piango” di Franco Califano; Andrea Settembre da Napoli con la sua versione di ME STAJE APPENNENN’ AMO’ di LIBERATO. E ancora, l’esibizione esplosiva della giovanissima Asia Leva con “I Like It” di Cardi B; quella emozionante di Angelica Bove sulle note de “La Notte” di Arisa; quella sofisticata degli Animaux Formidable con il loro inedito “We Are All Animals”; e quella sperimentale di Sara Sorrenti, con il suo recitar cantando nell’inedito “Malati di gioia”. Ancora spazio alle band con Il Collettivo, 4 ragazzi siciliani che hanno fatto ascoltare il loro inedito “Sottone Dannato”; gli Spaziocalmo, che hanno portato “Summer on a solitary beach” di Franco Battiato, gli Stunt Pilots con “Kiss” di Prince, e gli Astromare con il medley piano e batteria di “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls On Fire” di Jerry Lee Lewis.

gli ascolti

L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 527mila spettatori medi con una share del 2,2%. Sui social, grazie alle 176mila interazioni social nella giornata e 196mila interazioni totali, #XF2023 è il contenuto più commentato dell’intero prime-time televisivo di ieri e il secondo di tutta la giornata, con l’hashtag entrato in tendenza poco dopo l’inizio dell’episodio e rimasto sempre in Top 3 fino alla mattina di venerdì; nella chart dei Trending Topic anche, tra gli altri, i nomi di Morgan e Fedez (fonti: Talkwalker, Trends24.in).