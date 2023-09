4 Ristoranti, chef Borghese nella via dell'olio umbra

Lo chef diventa oleo-turista per eleggere il miglior ristorante a tema. Domenica 10 settembre in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia , non a caso, Ale e i quattro sfidanti vestiranno i panni di veri e propri oleo-turisti, i visitatori che giungono in questi luoghi proprio per degustare il rinomato olio umbro. Sono molteplici, infatti, le aziende agricole, le trattorie con frantoio e gli agriturismi che ne esaltano tutte le declinazioni possibili: dalla bruschetta alla carne, dai salumi ai formaggi, senza dimenticare le degustazioni al bicchiere per apprezzarne meglio l’assoluta qualità. Ed è proprio tra queste sfumature di sapori che chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante lungo la via dell’olio umbra .

Dolci colline e infinite distese di uliveti: è l' Umbria la seconda tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . L'iconico van di chef Alessandro Borghese arriverà nel "polmone verde d'Italia" per scoprire la via dell'olio umbra e raccontare una terra ricca di storia e tradizioni, candidata a diventare Patrimonio dell'Umanità Unesco grazie alla produzione del suo tesoro gastronomico più prezioso, l' olio extravergine d'oliva.

Nella nuova puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" i 4 ristoranti in gara sono "TrattOliva" di Luigi, "Osteria Di Vin Porcello" di Elisa, "Fattoria del Quondam Cello" di Donatella e "Hosteria Il Grottino" di Giorgiana.

Un percorso che è un vero gioiello naturale custodito nel centro Italia: la via dell’olio umbra si estende per circa 40 km da Spoleto ad Assisi, attraversando anche Spello, Foligno e Trevi, una terra generosa in cui gli alberi di ulivo sono più di 1,5 milioni e vengono coltivati da secoli su ben 90mila ettari di terreno. Ma, seppur re indiscusso delle colture umbre, l’olio extravergine d’oliva è un semplice condimento e trasformarlo nell’ingrediente principale di un piatto è una vera e propria sfida.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, che hanno un aspetto o una caratteristica in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. In Umbria non potranno che fronteggiarsi sull’olio extravergine d’oliva, rinomato in Italia e nel mondo per il suo gusto intenso e corposo.

Il giudizio di chef Borghese sulla gara viene svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Dal verde delle colline umbre all’azzurro del mare calabrese: il viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” proseguirà, la prossima settimana, nella pittoresca cornice di Tropea, per poi proseguire tra Ascoli e Irpinia.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.