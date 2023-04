Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via su Sky l'ottava stagione

Arrivano le nuove puntate del viaggio culinario a ritmo di musica con Alessandro Borghese: dai cicchetti veneziani ai piatti veg, dagli after midnight alle proposte kids. Da lunedì 10 aprile, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand Condividi

Da lunedì 10 aprile, all'ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva l'ottava stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l'originale videoenciclopedia gastronomica - ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33 – dove lo Chef Alessandro Borghese cucina gustose ricette a ritmo di musica, facilmente replicabili anche dagli spettatori a casa. Le 30 puntate inedite mostrano preparazioni tradizionali o innovative, più o meno complesse, spiegate al pubblico da chef Borghese con il suo stile unico. I nuovi episodi sono suddivisi in quattro differenti filoni tematici: Cicchetti Veneziani, Veg, After Midnight e Kids. Diventato un cult televisivo con oltre 1000 episodi trasmessi, il viaggio culinario a ritmo di musica di Alessandro Borghese Kitchen Sound - dal lunedì al venerdì, all'ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - anche in questa edizione ha in serbo diverse sorprese. Tecniche e segreti del mestiere per diventare sempre più bravi in cucina, piatti originali e gustosi, preparazioni pensate da chef Alessandro Borghese per il pubblico che da anni segue con entusiasmo il suo programma televisivo più frizzante.

Le quattro tappe Le quattro tappe, che corrispondono ad altrettanti filoni tematici, partono dalle dieci puntate a tema Cicchetti Veneziani, gli stuzzichini che tradizionalmente accompagnano il rito dell'aperitivo a Venezia con il classico Spritz. I tipici antipasti della laguna vengono proposti caldi o freddi, fritti o in umido, oppure in molte altre deliziose preparazioni, che Alessandro Borghese mostra ai telespettatori assieme all’ospite in studio, ovvero Sebastiano Bodi, Sous-Chef di AB - Il lusso della semplicità a Venezia, il ristorante che chef Borghese ha aperto lo scorso giugno nello storico Palazzo Vendramin Calergi con affaccio sul Canal Grande e che ha nel momento dell’aperitivo in giardino uno dei suoi must. approfondimento Pechino Express, tappa nel Borneo malese. Ospite, Victoria Cabello

a tutto veg Spazio poi al tema Veg, con gustose ricette vegetariane, ricche di ingredienti e accostamenti insoliti da preparare facilmente e in poco tempo. Ma il gusto non dorme mai! Ed ecco After Midnight, i peccati di gola non solo dei nottambuli o degli insonni, ma di tutti coloro a cui capita di provare un improvviso languorino durante la notte o che per lavoro sono costretti a cenare dopo mezzanotte. Chef Borghese propone piatti veloci e sfiziosi per soddisfare la fame notturna senza sensi di colpa. Infine, l’ultima sezione è un tema caro allo chef ovvero i Kids. Il pediatra Luca Rosti affianca chef Alessandro Borghese in dieci puntate dedicate ai più piccoli con menù fantasiosi e ricette giocose, ma salutari ed equilibrate, pensate per far venir voglia ai bambini di indossare un grembiule e aiutare mamma e papà in cucina. Proprio per l’attenzione all’alimentazione dei bambini, nel 2022 ABKS ha ricevuto il Premio Moige assegnato ai programmi tv di qualità "per aver presentato alle famiglie una cucina varia e gustosa, e insieme sana e corretta, sia per tecnica che per equilibrio degli alimenti, aiutando i genitori nel delicato compito di rendere il pasto quotidiano un momento salutare e allegro di vita familiare". approfondimento Tutti i programmi di Sky Uno