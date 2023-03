Quelle brave ragazze, ultima tappa per Maionchi, Milo e Laurito

Si conclude l'avventura di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, da Montecarlo alla Provenza fino al Marocco, la tappa conclusiva è nel deserto. Prima di tornare in Italia, le ragazze sono pronte per la dodicesima e ultima missione, domenica 26 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Un’avventura lunga migliaia di chilometri, giorni e giorni in giro tra Montecarlo, Provenza e poi Marocco ma soprattutto una nuova e solidissima amicizia che si è consolidata durante l’immersione tra culture affascinanti e tradizioni insolite e lontane. Ora arriva all’ultima tappa il viaggio di “ Quelle brave ragazze ”: domenica 26 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le tre ragazze incredibili Mara Maionchi , Sandra Milo e Marisa Laurito affrontano le loro ultimissime missioni ( LO SPECIALE DI QUELLE BRAVE RAGAZZE ).

Nell’episodio conclusivo...

approfondimento

Quelle Brave Ragazze, il viaggio prosegue verso Marrakech

Nel sesto ed ultimo episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, Mara Sandra e Marisa saranno ancora a Marrakech e qui riceveranno la prima missione della giornata, che avrà a che fare con una delle attività che più le ha fatte divertire: lo shopping nei suq.



Nell’episodio conclusivo di domenica 26 marzo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, le ragazze non potranno che tracciare un bilancio del loro viaggio lontano dall’Italia, ma non prima di aver vissuto una nuova indimenticabile esperienza: il deserto marocchino. Un luogo magico, che ai loro occhi sembrerà immenso, spaventoso e affascinante, ricco di sorprese ma anche di insidie: la loro dodicesima e ultima missione le porterà a dormire in tenda, proprio come fa la popolazione locale, per vivere appieno le usanze e le abitudini della gente del posto. Un ultimo, faticoso e suggestivo obiettivo, ma anche un’altra occasione per godere appieno di tutta la magia di un posto incredibile, vissuto in compagnia delle nuove amiche del cuore: cosa potranno portare con sé, in Italia, le “brave ragazze”?