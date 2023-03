Quelle Brave Ragazze, il viaggio prosegue verso Marrakech

Tra nuove missioni con animali (per la gioia di Mara…) e pranzi in incantevoli ristoranti, nel viaggio delle tre ragazze continuano le feste. Il nuovo episodio domenica 19 marzo. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriva alla quinta tappa il viaggio di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito: nell’episodio di “Quelle brave ragazze” di domenica 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si va a tutto gas in direzione Marrakech. Salutati i nuovi amici incontrati nel villaggio berbero, dopo una notte di danze, musiche e pietanze locali, ecco che le ragazze chiudono nuovamente le valigie per una nuova avventura indimenticabile: la direzione è la “Las Vegas d’Africa”, la città forse più conosciuta all’estero e più ambita dai turisti di tutto il mondo. Ad attendere il trio, nel cuore di Marrakech, una nuova casa stupenda – con piscina e giardino invidiabili e un arredamento lussuosissimo – ma anche missioni che potrebbero metterle a dura prova.

approfondimento "Quelle Brave Ragazze", le foto della quarta puntata tra Fes e Ifrane Nel quinto episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, atteso per domenica 19 marzo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, le ragazze – sempre accompagnate dall’autista tuttofare, e ormai amico fidato, Alessandro Livi, a bordo ovviamente dell’iconico van rosa leopardato – Mara Sandra e Marisa saranno chiamate, dallo squillo del tablet, a raggiungere obiettivi impensabili che coinvolgeranno anche degli animali, e anche stavolta Mara non ne sarà particolarmente contenta…