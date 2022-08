Lusso a Dubai, la serie in tre parti è in arrivo su Sky Uno

Da mercoledì 10 a venerdì 12 agosto alle 16:00 l'appuntamento su Sky Uno è con Lusso a Dubai, una serie di documentari in 3 episodi che esplora il dietro le quinte di una delle città in più rapida crescita al mondo.

Da mercoledì 10 a venerdì 12 alle 16:00 su Sky Uno (VAI ALLO SPECIALE) , andremo alla scoperta della ricchezza e del lusso estremo della celebre città degli Emirati Arabi. Lusso a Dubai , la serie in tre parti, ci porterà infatti dietro le quinte di un autentico paradiso edificato sul deserto regalandoci scenari inimmaginabili dove il lusso la fà da padrone: centri commerciali con piste da sci, ristoranti all’interno di acquari colossali, hall di hotel rivestite in oro massiccio. Con un accesso esclusivo agli hotel preferiti dalle personalità più ricche del mondo, tra cui il Palme il Mirage, vedremo anche come il personale gestisce le richieste di ospiti super esigenti.

approfondimento

Il boom delle criptovalute a Dubai, si può pagare anche il caffè

Lusso a Dubai è una serie in tre episodi che svela i segreti di una delle città in più rapida crescita al mondo. Sotto il dominio della famiglia Al Maktoum, Dubai si è trasformata da un sonnolento villaggio sulle rive del Golfo Persico in uno dei luoghi più fiorenti e ricchi del pianeta. Nei tre appuntamenti su Sky Uno trascorriamo del tempo con i locali, gli espatriati e i turisti, ma non solo. Proveremo a capire come questa città sia emersa dal deserto e abbia guadagnato tale popolarità negli ultimi 50 anni. Preparati a sognare ad occhi aperti, lo spettacolo è assicurato.