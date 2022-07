X Factor 2022, il conto alla rovescia inizia con… Rumore! Il teaser

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La nuova conduttrice Francesca Michielin sta ultimando il trucco, nello stesso momento i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi aspettano di potersi sedere al tavolo delle Audition. Chi in camerino, chi in corridoio, i volti di X Factor 2022non vedono l’ora di iniziare e sono pronti a fare il proprio esordio. Come alleggerire l’ansia da debutto? Come caricarsi prima di salire sul palco? Semplice: parte Rumore di Raffaella Carrà e tutti, per ingannare l’attesa, si ritrovano a canticchiare e fischiettare questo pezzo epocale. Ecco il teaser di X Factor 2022, che riunisce per la prima volta la conduttrice e i giudici della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW.