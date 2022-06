Stasera Quelle Brave Ragazze diventano dive del cinema western

La nuova e quarta tappa del “viaggio della vita” per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, è nel deserto di Tabernas, lo scenario dei film cult di Sergio Leone. Appuntamento tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

Ogni tappa della vacanza di Quelle Brave Ragazze (LO SPECIALE) è una promessa mantenuta: doveva essere il viaggio della vita per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, e questo sta puntualmente avvenendo. Ad esempio questa settimana, giovedì 9 giugno su Sky e in streaming su NOW, il van leopardato rosa shocking arriva nel Deserto di Tabernas. Questo luogo - nella provincia di Almería, proprio nel cuore dell’Andalusia - pur essendo apparentemente poco conosciuto, in realtà è leggendario: è stato teatro, infatti, di centinaia di riprese cinematografiche e pubblicitarie che lo hanno portato ad essere conosciuto come la “Hollywood europea”. Uno per tutti: è lo scenario straordinario scelto da Sergio Leone per realizzare i suoi capolavori C’era una volta il West, Per un pugno di dollari o Per qualche dollaro in più.