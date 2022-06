Stasera Quelle Brave Ragazze, le anticipazioni del terzo appuntamento

Alla scoperta della città andalusa (e del Flamenco). Prosegue il viaggio memorabile di Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Giovedì 2 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

L’avventura indimenticabile di Mara Maionchi , Sandra Milo e Orietta Berti prosegue senza sosta e per le tre “brave ragazze” il viaggio continua a Siviglia: ecco la seconda città “conquistata” dal van di Quelle Brave Ragazze , nel terzo appuntamento del road trip iberico, in arrivo giovedì 2 giugno su Sky e in streaming su NOW .

A bordo del van ormai leggendario, leopardato rosa shocking, guidato come sempre dall’autista tuttofare Alessandro Livi (all’occorrenza aiutante, bodyguard, amico a cui affidare le proprie confessioni, ma di sicuro prezioso compagno di viaggio), Mara, Sandra e Orietta si spostano in una nuova ambientazione straordinaria.

leggi anche

Quelle Brave Ragazze, Maionchi, Milo e Berti in vacanza on the road

E poi, dopo aver visitato la città, tra una chiacchierata e qualche buona risata, nel corso dell’appuntamento di giovedì 2 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti potranno anche scoprire finalmente una delle tradizioni più popolari e rinomate dell’intera Spagna: il flamenco. La missione di questa settimana, a passo di danza, sarà straordinaria, il ballo non avrà più segreti per loro…