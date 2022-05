Quelle Brave Ragazze al via con Maionchi, Milo e Berti. Anticipazioni

Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada, fino a Valencia: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, insieme per la prima volta, nella vacanza più bella della loro vita. Stasera alle 21.15 la prima tappa on the road in Spagna, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, sono in partenza - per la prima volta in viaggio insieme - per una straordinaria vacanza on the road: arriva su Sky e in streaming su NOW “Quelle Brave Ragazze”. Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di calarsi in usanze e culture diverse, ma soprattutto di concedersi una vacanza davvero memorabile.