Pechino Express, le coppie arrivano a Tashkent. Le anticipazioni

G uidate da Enzo Miccio, le 6 coppie viaggeranno per 643 km in Uzbekistan lungo la leggendaria via della Seta, da Bukhara a Samarcanda fino alla capitale Tashkent. L'appuntamento con Pechino Express, è tutti giovedì, su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Intanto continua la scoperta dei territori e delle tradizioni dell’Uzbekistan. Per la sesta puntata - attesa per giovedì 14 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - le coppie in viaggio partiranno da Bukhara, nel cuore del Paese, importantissima tappa dell’antica via della Seta, snodo commerciale che collegava Oriente e Occidente; raggiungeranno poi la leggendaria Samarcanda, per secoli il polo più ricco di tutta l’Asia centrale, per affrontare la prova vantaggio; e concluderanno la puntata raggiungendo la capitale Tashkent, popolatissimo centro urbano dove architettura post-sovietica e madrasse islamiche si fondono. A guidare i viaggiatori ci sarà Enzo Miccio, che si rivela con loro intransigente ma premuroso, pronto a sottoporre i concorrenti alle prove più impegnative.



Mai come nella sesta puntata tutti gli equilibri instaurati fino ad ora cambieranno e i viaggiatori saranno messi a dura prova: dalla produzione centenaria dei tappeti “suzani” ai giochi più diffusi nel Paese, i viaggiatori affronteranno alcune delle sfide più temute. La coppia che riuscirà ad arrivare per prima contribuirà come sempre al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. Chi volerà verso il nuovo affascinante Paese di questa edizione, la Giordania? La strada sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express spetta a chi saprà viaggiare e destreggiarsi tra le prove più complesse di questa avventura.