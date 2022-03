Italia's Got Talent, l'ultima puntata di audizioni. Anticipazioni

Al via l’ultimo appuntamento con le Audition di Italia’s Got Talent , il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. L’ottava puntata è attesa in prima tv assoluta mercoledì 16 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8) . Quali saranno i 12 concorrenti che parteciperanno alla finalissima del 23 marzo?

Ci sarà un clima da ultimo giorno di scuola per l’ultimo appuntamento con le Audition di Italia’s Got Talent , il grande show per tutta la famiglia ( LO SPECIALE ) prodotto da Fremantle per Sky. L’ottava puntata è attesa in prima tv assoluta, mercoledì 16 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8) . Per i talenti che saliranno sul palco stasera sarà l’ultima occasione per conquistare i giudici e ottenere così un posto nella finalissima del 23 marzo, che andrà in diretta sempre su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8 : per i concorrenti, infatti, in palio ci saranno ben due posti in vista dell’ultimo show in cui sarà eletto il vincitore di questa edizione.

Performance commoventi, divertenti e audaci impreziosiranno anche la puntata di stasera in cui, a fare gli onori di casa, ci penserà come sempre Lodovica Comello: a lei il compito di introdurre Frank Matano, che si improvviserà anche “manager” di alcuni concorrenti perorando la loro causa in dialetto napoletano; Mara Maionchi e Federica Pellegrini, integerrime ma anche sempre sensibili in occasione di performance più toccanti; ed Elio, che ripeterà e dimostrerà come sia indispensabile un po’ di “pazzia” per far ridere. Nella puntata tra gli altri, arriveranno un padre e un figlio che si esibiranno in un numero di Kung Fu, una rock band di robot, una crew appassionata di moda, due atleti impegnati in incredibili evoluzioni aeree sul trapezio. E ancora, ci sarà anche un monologo dedicato a tutte le ragazze che sono state lasciate dal fidanzato e non sanno bene come comportarsi sui social.

Tra tutti i concorrenti della puntata, due riusciranno a staccare il biglietto per la finalissima della prossima puntata. Lì raggiungeranno Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella che la scorsa settimana si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini conquistando il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma; Fellon Rossi e Federico Martelli, che hanno riscosso il consenso unanime della giuria rispettivamente alla fine della sesta e terza puntata; Medhat Mamdouh, Simone Corso, Davide Inserra, Davide Battista e Antonio Vaglica, rispettivamente Golden Buzzer di Frank, Lodovica, Federica, Mara ed Elio. E a seguire, subito dopo la fine dell’ultima parte di audizioni (e fino alle ore 23.59 di domenica 20 marzo), il pubblico da casa potrà votare sul sito igt-golden-buzz.sky.it la propria esibizione preferita tra le 5 che, nel corso di questa edizione, hanno raccolto il sì unanime dei giudici: i due talenti più votati conquisteranno la finale e torneranno sul palco di #IGT mercoledì 23 marzo per giocarsi la vittoria finale.