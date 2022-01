Stasera Italia's Got Talent con Bebe Vio. Tutte le anticipazioni

La seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà, sarà in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW . Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e la padrona di casa Lodovica Comello accoglieranno Bebe Vio, ospite della serata

Dopo l’esordio emozionante e pieno di sorprese (Italia’s Got Talent, esordio in armatura da applausi), torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. La seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà, sarà in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW (LO SPECIALE).



In giuria troveremo Elio che, quando sarà chiamato a esprimere commenti importanti, userà più microfoni come se fosse un capo di Stato; Mara Maionchi, che a un certo punto sarà colpita da una “ridarola” senza fine; Federica Pellegrini, che spera di non avere altre poiane sulla testa come avvenuto durante la prima puntata; e Frank Matano, pronto a far sentire nuovamente la sua fragorosa e inconfondibile risata. Alla conduzione Lodovica Comello, perfetta padrona di casa ironica e travolgente nell’accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni.