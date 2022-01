Stasera MasterChef, alla scoperta delle proprie radici. Anticipazioni

La gara continua alla scoperta delle proprie radici e della cucina povera con un invention test che fa riaffiorare i ricordi di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per la prova in esterna, i cuochi amatoriali voleranno in Val di Sole, in Trentino: chi abbandonerà la Masterclass? MasterChef ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go

La competizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) diviene sempre più serrata e un emozionante viaggio tra i ricordi del passato donerà linfa ed energia. Giovedì 13 gennaio , su Sky e in streaming su NOW , gli aspiranti chef devono affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto tra i fornelli più ambiti della Penisola.

L' Invention Test sarà un'evocativa rassegna dei piatti del cuore dei giudici, tra ricordi d'infanzia e simpatici aneddoti, presentati agli aspiranti chef tra i fornelli del cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy. Il viaggio alle radici della cucina proseguirà poi negli episodi trasmessi giovedì 13 gennaio con la seconda prova in esterna della stagione: i concorrenti saranno trasportati tra le pittoresche montagne e le bellezze naturali della Val di Sole , in Trentino, dove ad attenderli troveranno un'insidiosa prova a squadre con protagonista il fieno.

La Mystery Box accompagnerà i concorrenti alla riscoperta delle radici più profonde e dei ricordi dell'infanzia, attraverso gli ingredienti più umili e l'essenzialità della cucina povera. Cipolle, patate, pane e altri prodotti di scarto dovranno dare vita a un piatto in grado di sorprendere il palato dei tre giudici. Oltre alle abilità in cucina, infatti, l'ingrediente segreto per trionfare nella prova sarà l'emozione, scaturita dalle loro origini e dalle commoventi storie di vita dei cuochi amatoriali.

