Il musicista pluripremiato torna in tv per celebrare il decimo anniversario del suo album, "Christmas", con un nuovo speciale per le vacanze natalizie. Dallo Studio 8H del Rockefeller Center di New York, Bublé, affiancato da alcuni ospiti speciali, ci accompagnerà in una serata all’insegna di musica e spirito natalizio. Appuntamento mercoledì 22 dicembre alle 20.10 su Sky Uno