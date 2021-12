Almost Never è in arrivo su DeA Kids. In prima tv dal 10 dicembre

Almost Never è una serie musicale "dramedy" di produzione britannica, che racconta i successi, gli insuccessi e la vita privata della boy band The Wonderland , una band di tre cantanti/musicisti che nella prima puntata viene sconfitta dall'energica band femminile Girls Here First nella finale del talent show "The Spotlight". Tra situazioni esilaranti e continui ostacoli, i tre ragazzi dovranno trovare la determinazione giusta per rialzarsi dalla sconfitta e sfondare nel mondo della musica, intraprendendo un percorso che li porterà a pubblicare un brano originale alla fine della prima stagione ( Almost never Did ).

gli episodi

approfondimento

JELLYSTONE, la nuova serie in prima tv assoluta su Cartoon Network

La serie è aspirazionale, in quanto racconta le problematiche che si trovano ad affrontare dei teenager ambiziosi in un ambiente competitivo come quello della musica. Le band della serie sono delle vere band (e anche per questo i nomi dei personaggi sono gli stessi degli attori), che pubblicano canzoni, si esibiscono in performance live e hanno un seguito di fan affezionati. I The Wonderland sono, infatti, presenti sui social media con le loro pagine ufficiali oltre che con quelle della serie (canale Youtube e pagina Instagram).



In ogni episodio vedremo le band cimentarsi in alcune tra le canzoni pop più amate degli ultimi anni, di artisti tra cui Shawn Mendes, Maroon 5, The Script, 5 Seconds of Summer, Ellie Goulding e Jess Glynne. Lo stile dei The Wonderland è ispirato a band inglesi di successo come gli One Direction e i The Vamps. Le canzoni sono disponibili anche su Spotify nella pagina dedicata alla band, che conta circa 14.000 ascoltatori mensili.