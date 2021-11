JELLYSTONE, la nuova serie in prima tv arriva su Cartoon Network

Per conquistare nuove e vecchie generazioni, approda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuovissima serie in Prima TV assoluta JELLYSTONE. L’appuntamento è a partire dal 29 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

approfondimento

Cristina D’Avena, le 10 canzoni dei cartoni animati più famose

Le avventure quotidiane dei diversi protagonisti si incroceranno nei modi più divertenti e incredibili che si possano immaginare! Ognuno di loro vive il suo mondo, infatti, come una spassosa sitcom e questo conquisterà i vecchi e nuovi appassionati dell’universo Hanna-Barbera fin dalla prima puntata.



“Sono cresciuto guardando i cartoni animati di Hanna-Barbera e nutro un profondo amore per loro" dichiara C. H. Greenblatt, executive producer e showrunner della serie “l'enorme quantità di personaggi, più o meno classici, che abbiamo potuto utilizzare attingendo dalla produzione Hanna-Barbera è ciò che rende davvero speciale tutto quello che ruota intorno a Jellystone. Invece di ricercare l’atmosfera tipica dei cartoons del passato, abbiamo deciso di divertirci, giocando con i characters ed esplorando le rispettive personalità per conferirgli maggiore profondità. Nella serie, ci sono molte probabilità di imbattersi in uno dei personaggi a cui si è particolarmente legati. Ci auguriamo che i fan di vecchia data apprezzino il risultato, da parte nostra siamo veramente entusiasti che i genitori di oggi possano introdurre ai propri figli e godersi insieme a loro i personaggi che hanno più amato del mondo Hanna-Barbera”.