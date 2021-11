Quattro Matrimoni 2021, le anticipazioni della settima puntata

Costantino della Gherardesca chiama a raccolta le spose under 30 protagoniste del nuovo episodio di “Quattro matrimoni”, atteso per domani, domenica 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW

Chi ha detto che ci si sposa in età sempre più avanzata? Costantino della Gherardesca chiama a raccolta le spose under 30 protagoniste del nuovo episodio di “Quattro matrimoni" atteso per domani, domenica 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW. Nell’appuntamento di domani con il format cult prodotto da Banijay Italia per Sky, infatti, la sfida è proprio tra quattro spose che hanno deciso di compiere il grande passo prima del 30esimo compleanno.

Con Costantino seduto comodamente sul divano della sua casa al lago, pronto a commentare le cerimonie senza risparmiarsi in alcun modo, il meccanismo rimane invariato anche in questo episodio, in arrivo domani, domenica 21 novembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Le quattro agguerrite e giovanissime spose parteciperanno l’una ai matrimoni delle altre e saranno chiamate a giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalla cerimonia fino alla sala, le spose “ospiti” potranno formulare i loro giudizi più diretti (e spietati) su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.