I segreti della famiglia Reale, la nuova serie sui reali è su Sky Uno

I segreti sono fatti per essere rivelati...ed ecco in arrivo una nuova serie che riscrive la storia della nobiltà: cinque episodi che rivelano, attraverso immagini inedite e documenti d’archivio, i segreti e gli scandali che la famiglia Reale ha nascosto per decenni . Dalla verità su Diana ai rapporti tra la Regina Elisabetta e i suoi primi ministri, dalla storia della spia sovietica rinchiusa a Palazzo per più di trent’anni alla tumultuosa relazione tra la Regina e il Principe Filippo. Saranno queste le storie trattate nel programma I segreti della famiglia Reale , in onda in prima tv assoluta su Sky Uno partire dal 19 novembre ogni venerdì alle 21.15.

I segreti della famiglia reale

Nulla può essere nascosto per sempre. La nuova serie sui reali intende fare luce su tutto ciò che a oggi è ancora poco chiaro, e non solo sui legami della famiglia reale ma anche sui rapporti diretti della Regina con i suoi primi ministri. Dalle tensioni con Margaret Thatcher a cosa ha portato la principessa Diana a rilasciare un'intervista televisiva che ha messo in cattiva luce la monarchia, al mistero di una spia che lavorerebbe per i sovietici dall'interno di Buckingham Palace, fino al rapporto della regina con il principe Filippo e la sua famiglia. Questi e non solo questi, saranno i temi trattati. Investigatori reali, storici e giornalisti daranno il loro contributo a far venire a galla la verità. Fotografie e filmati d'archivio illustrano le loro rivelazioni, evidenziando come questi documenti riscrivano la storia e la nostra comprensione della famiglia reale.