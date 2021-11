Quattro Matrimoni 2021, le anticipazioni della sesta puntata

In sfida ci sono quattro spose che trasformano in realtà quello che hanno sempre sognato, alla ricerca del vero “matrimonio da favola”. Come sempre, ad arbitrare e animare la gara e a giudicare quanto le cerimonie siano state favolose, c’è Costantino della Gherardesca. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW alle ore 21.15 (sempre disponibile on demand) Condividi

Tutti vogliono un “matrimonio da favola”, sulla scia di quel che ci insegnavano le favole che ci leggevano da bambini, ma evidentemente ognuno poi organizza le proprie nozze a modo suo. E questa settimana, il tema del nuovo episodio di “Quattro matrimoni” – domani, domenica 14 novembre, su Sky e in streaming su NOW – sarà proprio questo: in sfida ci sono quattro spose che trasformano in realtà quello che hanno sempre sognato, alla ricerca del vero “matrimonio da favola”. Come sempre, ad arbitrare e animare la gara dell’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky e a giudicare quanto davvero le cerimonie siano state favolose, c’è Costantino della Gherardesca. A lui e ai suoi modi “regali” il compito di esprimere pareri e giudizi – dal comodo divano della sua villa al lago – sulle cerimonie, ma anche di raccogliere i commenti dei protagonisti della puntata.

Immutato il meccanismo anche nell’episodio di domani, domenica 14 novembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Le quattro determinatissime spose da favola potranno partecipare l’una ai matrimoni delle altre dove saranno chiamate a giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalla cerimonia fino alla sala, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più diretti (e spietati) su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, per le spose arriverà la resa dei conti nella villa sul lago di Costantino: qui dovranno infatti annunciare pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dallo speciale bonus della Gherardesca, 10 punti in mano a Costa che potranno stravolgere il risultato.