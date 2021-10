Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda S.3: al via su Sky Uno

La terza stagione del format in cui i single si affidano ad un gruppo di esperti per trovare il vero amore sta per tornare. Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda ti aspetta da giovedì 7 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 19.00 su Sky Uno (VAI ALLO SPECIALE).

A guidare le coppie in questa avventura d’amore saranno: Tony Jones, consulente relazionale e Pani Farvid, esperta di psicologia sociale. Il programma, vero e proprio esperimento psico-sociale, segue le fasi della selezione delle coppie fino alla vita matrimoniale, con relativa evoluzione di un rapporto da sconosciuti a marito e moglie (LE FOTO DELLA PRECEDENTE STAGIONE).