Prosegue il viaggio di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle, con il terzo e ultimo appuntamento delle Audition (VAI ALLO SPECIALE), in arrivo giovedì 30 settembre su Sky e NOW. Per gli artisti accorsi a Cinecittà, sarà questa l’ultima occasione per poter entrare nella gara di quest’anno, per convincere i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo: chi passa, raggiungerà i ragazzi che hanno già ricevuto i 3 sì negli scorsi episodi e potrà dunque accedere allo step successivo, i Bootcamp. Anche questa settimana, i concorrenti saranno protagonisti con le loro esibizioni sempre più originali e sorprendenti e in tanti portando un loro brano inedito, con la voglia di esprimere il loro mondo musicale, ma anche nuovi linguaggi e stili. Ad accompagnarci in questo viaggio, e ad incoraggiare i ragazzi nel backstage prima e dopo l’esibizione, il nuovo frontman di X Factor Ludovico Tersigni (L'INTERVISTA).