Miriam conquista i giudici di XF con "Dancing in the dark”. VIDEO

Grande emozione per l’esibizione della ventiduenne Miriam Dartey con la sua straordinaria interpretazione di “Dancing In The Dark” di Bruce Springsteen, dedicata alla madre busker. Accompagnata dalla nonna, sua prima fan che da sempre ha creduto in lei sostenendola in tutto, la giovane artista lascia tutti di stucco. La commozione arriva fino al tavolo della giuria. Mentre dietro le quinte, durante la sua esibizione, anche il conduttore Ludovico Tersigni è piacevolmente stupito. Miriam si aggiudica 4 sì e l'invito di Mika e Manuel a lavorare sodo sulla tecnica.