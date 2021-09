Tantissimi sono stati gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo dei giudici per delle performance che hanno infiammato il palco delle Audition, e che per la prima volta non vedono la suddivisione in categorie tradizionali di sesso, età e formazione musicale ( RIVIVI QUI IL MEGLIO DELLA SECONDA PUNTATA ). Le emozioni non sono mancate, così come i siparietti tra i giudici sempre e comunque più affiatati che mai. A brillare sul palco, tra le numerose giovani proposte, quella di Febe, la diciannovenne combatte i suoi attacchi di panico di cui soffre da tre anni attraverso la musica e lo fa con una forza, un'energia e una carica fuori dal comune. Incanta e lascia i giudici senza parole. Performance ineccepibile, e coraggio da vendere. Emma in particolare si complimenta con Febe perché combattere facendo musica sviluppa la voglia di “esistere, ma soprattutto resistere”.

approfondimento

X Factor 2021, le Audizioni: LE FOTO

Occhiali grandi e capelli rasati, la giovane aspirante popstar arriva accompagnata dalla mamma che dietro le quinte fa il tifo per lei. Sul palco di XF2021 ha portato la sua versione di “No Time To Die” di Billie Eilish e conquistato tutti con la sua interpretazione delicata e coraggiosa. A causa dei suoi problemi legati agli attacchi di panico, Febe confessa di aver trascorso a casa senza uscire lunghissimi mesi, e a guardarla tirar fuori una forza esplosiva, si resta spiazzati. La prossima volta i giudici vogliono vederla esibirsi in piedi, per il debutto infatti l'abbiamo vista cantare da seduta, ma siamo certi che un passo alla volta arriverà a superare anche tutte le prossime prove che l'aspettano.

La prossima settimana, giovedì 30, sempre su Sky e NOW, altri ragazzi percorreranno il lungo corridoio che li porterà davanti ai giudici: sarà l’ultimo capitolo delle Audition di quest’anno, l’ultima possibilità per tutti loro per conquistare un biglietto per i Bootcamp di X Factor 2021.