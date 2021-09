Stasera X Factor 2021, le anticipazioni sulla seconda puntata

Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana che ha visto emergere i primi sorprendenti talenti, arriva giovedì 23 settembre su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition di X FACTOR 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle (VAI ALLO SPECIALE). Anche questa settimana tanti i concorrenti che si presentano, sempre più portando un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che siedono nuovamente al tavolo per il secondo anno consecutivo. Ad accoglierli con la sua consueta energia e spontaneità, il nuovo frontman di X Factor Ludovico Tersigni, novità di questa edizione insieme all’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali, che li accompagnerà nel backstage vivendo con loro tutte le emozioni e la tensione accumulata prima dell’esibizione. La seconda puntata di X Factor 2021 è attesa giovedì 23 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.