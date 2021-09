Ci siamo! X Factor , lo show targato Sky e prodotto da Fremantle, sta per cominciare e cresce l’attesa. Appuntamento da giovedì 16 settembre su Sky Uno e NOW con un’edizione tutta da scoprire e che mai come quest’anno apre le porte a chiunque abbia qualcosa da dire e da cantare. Non a caso il claim di questa speciale edizione è “Come as you are”, perché chi sogna di salire sul palco di X Factor non ha che da portare con sé il proprio talento e la propria idea di musica ( VAI ALLO SPECIALE ).

XF dal 16 settembre su Sky e Now

approfondimento

X Factor 2021: cosa sa Mika su Manuel Agnelli e viceversa?

X Factor, lo show targato Sky e prodotto da Fremantle, fa il pieno di novità e ti aspetta dal 16 settembre su Sky Uno e NOW. Un’edizione che è una rivoluzione, tutta da scoprire, e che mai come quest’anno apre le porte a chiunque abbia qualcosa da dire e da cantare: “Come as you are”, è molto più di claim. Confermatissimi i quattro giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, che quest’anno avranno dunque un compito rinnovato, perché quella italiana è la prima edizione di X Factor al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale. A guidarli in questa nuova avventura sarà il frontman Ludovico Tersigni (L'INTERVISTA A SKY TG24). Romano, 25 anni, Ludovico è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni. Il giovane artista si dice pronto a mettersi in gioco, pronto a fare squadra, pronto a questa nuova avventura chiamata X Factor che definisce “Una gran figata!”. Appuntamento quindi dal 16 settembre.