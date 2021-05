Per alcuni giorni condivideranno tutto, e per i ragazzi sarà necessario essere diretti e spontanei per fare colpo su Noura che, nel corso delle giornate, riceverà anche il prezioso supporto di una sua amica che la conosce bene e sa chi ha davvero chance di colpire la donna. Ma sarà lei a decidere chi eliminare, col passare delle ore, dall’appartamento: uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Noura sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore .

È Noura , 40 anni, medico chirurgo estetico originaria del Marocco e residente a Morimondo (Milano) la protagonista del nuovo appuntamento di CINQUE RAGAZZI PER ME , la variazione sul tema tra i dating show – prodotto da Fremantle – che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Martedì 25 maggio alle 21.15 su Sky e NOW , sarà lei a fare gli onori di casa accogliendo nel proprio appartamento cinque ragazzi ansiosi di trovare l’anima gemella e scelti in base alle caratteristiche per lei fondamentali per iniziare una vera storia. E sarà un “date” speciale, perché come sempre tutti e 6 inizieranno una convivenza che per qualcuno di loro potrebbe far scattare l’amore.

I PROTAGONISTI DELL’EPISODIO

approfondimento

I corteggiatori di Teresa nella puntata 4 di Cinque ragazzi per me

Noura, la single protagonista del quinto episodio di CINQUE RAGAZZI PER ME (qui tutte le news) ha origini marocchine e vive in Italia da 12 anni. Vi arrivò per inseguire l’amore, un uomo italiano incontrato durante una vacanza in Spagna: fu un colpo di fulmine e dopo pochi mesi si sposarono. Ora è single da un anno ma è alla ricerca del vero amore. Pratica molta attività fisica ma la sua vera passione è la danza, in particolar modo la danza del ventre: per lei ballare è come meditare (altra attività che pratica assiduamente), è una valvola di sfogo che le permette di dimenticarsi del mondo esterno. Il lato mistico e spirituale, nella sua vita, ha una importanza fondamentale: cerca infatti un uomo profondo, sensibile, generoso e allo stesso tempo bello ma, come lei stessa ammette, spesso le due cose non sono facili da trovare nello stesso uomo.



I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei



Gianluigi, 43 anni, rappresentante di occhiali e volontario della Croce Rossa di Busto Arsizio (Varese). Gioviale, spigliato, sicuro di sé e determinato, ha uno spiccato senso pratico e una gran voglia di coinvolgere gli altri in attività sempre nuove grazie al suo spirito d’iniziativa. Fa il rappresentante di occhiali con un certo entusiasmo e il volontario della Croce Rossa quando non è impegnato col lavoro. Ama sfrecciare con la sua moto, stare a contatto con la natura e l’avventura in generale, che non vede l’ora di condividere con una nuova compagna.

Manuel, 36 anni, bartender e artista di Salerno. Quando non lavora al bar, Manuel si dedica alla creazione di opere di arte contemporanea attraverso installazioni artistiche. Del resto, l’estro è di casa: la madre trapezista e il papà stuntman hanno reso Manuel un uomo curioso e capace di seguire le sue passioni. Oggi la sua vita si divide tra cocktail e arte, e i suoi interessi sembrano rispecchiare i diversi lati del suo carattere: estroverso e sensibile, ma anche forte.

Mattia, 28 anni, saldatore e modello di Vicenza dall’aspetto bonario e dalla risata contagiosa. Cura molto il suo fisico ed è cintura nera di arti marziali miste (MMA). Non rinuncia ai piaceri della vita, come una bella grigliata con gli amici o un brindisi in compagnia. Ha sempre avuto storie importanti e considera l’amore una cosa seria: nonostante si conceda qualche frivolezza quando è single, sogna di poter costruirsi una famiglia.

Riccardo, 39 anni, tatuatore di Torino, è sensibile, socievole, dinamico e avventuroso. Sicuramente anche il coraggio non gli manca: a 36 anni, dopo una lunga e dolorosa crisi, ha deciso di cambiare radicalmente vita, abbandonando la carriera di avvocato penalista per cercare qualcosa che lo rispecchiasse veramente. Il suo amore per il disegno l’ha orientato a fare la scelta giusta e oggi Riccardo lavora come tatuatore in uno studio, un impiego che ama profondamente e che lo fa sentire pienamente realizzato. Il suo aspetto rock’n’roll, la sua passione per gli sport estremi e i viaggi on the road celano un animo romantico e sensibile, sempre disponibile e presente per gli amici.

Tyler, 47 anni, insegnante di yoga e life coach di Rieti. Affascinante e creativo, orientato al prossimo, ha uno spirito pacato e un atteggiamento paziente, conciliante con tutti. Nasce come insegnante di yoga e si specializza in seguito come life coach, riuscendo a trasformare le sue passioni in professione. Il lavoro occupa gran parte delle sue giornate e per questo è gelosissimo del poco tempo libero a disposizione, che trascorre nella sua casa in un paesino tranquillo vicino a Rieti. Si prende parecchio sul serio e appare spesso introverso, celando un’indole, invece, molto passionale ed emotiva.

Il programma è stato realizzato nel pieno del rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da Sars-COV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.